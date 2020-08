Capo d’Orlando, spiagge superaffollate, tra regole e mascherine – VIDEO

Secondo i sondaggi la tipologia di turisti che ha scelto di trascorrere la settimana clou di agosto in Sicilia solo in misura residuale ha prenotato la vacanza tramite tour operator o agenzie di viaggi, mentre la maggior parte degli italiani hanno optato per una vacanza rilassante nelle località balneari, calcolando al millesimo gli spostamenti e facendo i conti con giorni di ferie rimasti e budget.

Secondo Airbnb, la Sicilia è stata destinazione preferita dell’estate per 8 italiani su 10.

Ferragosto certamente diverso dagli altri anni sulle spiagge siciliane, prese comunque d’assalto da vacanzieri provenienti da ogni parte d’Italia.

I turisti continuano ad affollare le spiagge anche in questa terza settimana d’agosto e, Covid permettendo, la previsione è che per tutto il mese continuerà il boom di presenze.