Torregrotta. C’è un positivo al Covid-19, proviene da altra Regione. Rassicurazioni dal Comune

C’è un caso di positività al Covid-19 registrato sul territorio del Comune di Torregrotta con l’ASP che ha già attivato il protocollo di sorveglianza e tracciato i contatti della persona contagiata. Che peraltro non è residente a Torregrotta, ma solo temporaneamente domiciliato per qualche giorno di vacanza, proveniente da altra regione. La persona diretta interessata ha riferito che i sintomi, peraltro non gravi, della malattia si sono manifestati già il giorno dopo il suo arrivo, che vive in assoluto isolamento e che, nei pochi contatti sociali avuti nelle poche ore intercorse tra il suo arrivo e l’insorgenza dei sintomi, ha sempre osservato distanziamento sociale e utilizzato la mascherina. Il Comune ha pertanto rassicurato i concittadini, invitandoli a tenere comportamenti di rigore e rispetto delle norme idonee a contenere il contagio. E, a tal proposito, è stata ricordata l’importanza di lavarsi spesso le mani e di indossare la mascherina anche all’aperto se non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Ricordata anche la necessità di evitare assembramenti. L’ente locale ha formulato anche all’ospite contagiato i migliori auguri di pronta guarigione.