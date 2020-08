“Cutroni-Zodda”, assenze al pronto soccorso, segnalazione dell’Asp in procura

La direzione generale dell’Asp di Messina di concerto con il dipartimento cure ospedaliere ha segnalato alla Procura della Repubblica di Barcellona la situazione venutasi a creare presso il pronto soccorso dell’ospedale “Cutroni-Zodda”.

Qui, secondo una nota dell’azienda sanitaria messinese, diversi dirigenti medici in organico a vario titolo sono assenti da parecchi giorni dal servizio già programmato. Tale circostanza in questo periodo feriale, prosegue la nota dell’Asp, sta determinando grave nocumento al restante personale medico, sottoposto a stress lavorativo per assicurare i turni e la continuità del servizio di emergenza-urgenza, oltreché possibili conseguenti gravi disagi assistenziali all’utenza del comprensorio barcellonese.

Su questa vicenda è intervenuta la Uil con i sindacalisti Pippo Calapai, Corrado Lamanna e Paolo Calabrò, che ha chiesto un confronto con il direttore generale Paolo La Paglia. Il sindacato ha espresso forti perplessità sull’iniziativa del manager. Pur stigmatizzando qualsiasi forma di assenteismo, la Uil ritiene che, nel caso specifico, le assenze siano più che giustificate e anche documentate, perchè scaturiscono dalla mancanza del benessere organizzativo che l’azienda deve garantire ad ogni dipendente.