Capo d’Orlando – Negativi i tamponi effettuati agli altri ragazzi rientrati da Malta

Una buona notizia arriva da Capo d’Orlando. Dopo il caso di positività di un ragazzo rientrato a Capo d’Orlando dopo una vacanza a Malta, il sindaco Franco Ingrillì ha comunicato gli esiti dei tamponi effettuati sugli altri ragazzi che facevano parte della comitiva: tutti sono risultati negativi al tampone.

Il ragazzo positivo si è comunque posto in isolamento subito dopo il suo ritorno e per il sindaco non ci sarebbe motivo di allarmarsi.

“Una buona notizia: sono risultati negativi – dichiara Ingrillì – al tampone gli altri ragazzi che facevano parte della comitiva rientrata a Capo d’Orlando dopo una vacanza a Malta.

Tutti, comunque, resteranno in quarantena fino all’esito del secondo esame a cui verranno sottoposti insieme all’unico ragazzo risultato positivo al test.

Ancor di più in questi giorni teniamo alta la guardia e osserviamo le regole.”