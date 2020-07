Sicilia – Ci sono 19 nuovi casi di Coronavirus, ma il report della Regione ne riporta zero

Sommando le varie notizie che riguardano la Regione ci sono 19 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, ma la scheda ministeriale riporta lo zero alla voce incremento dei casi nell’isola.

Si tratta palesemente di un errore di calcolo visto che tutte le altre voci che compongono il totale presentano un incremento, ad eccezione dei ricoveri in terapia intensiva. I casi totali, infatti, sono oggi 3215 mentre ieri erano 3196.

È uno zero, dunque, destinato a durare poco, visto che ci sono tre nuovi tamponi positivi a Messina nel focolaio di Ganzirri dove i positivi salgono complessivamente a 16 e 8 casi fra i migranti sbarcati a Pozzallo, oltre ad un nuovo caso ad Agrigento.

Di fatto, però, a fronte di 19 casi in più nel totale generale ci sono anche 7 guariti in più (2726) rispetto a ieri (2719). Quindi l’incremento di casi si attesta a 12.

Un nuovo errore, forse solo di conteggio, visto che i dati dalla Sicilia sembra siano partiti in modo corretto ma comunque un errore che non lascia tranquilli sulla fedeltà dei dati che vengono comunicati di giorno in giorno da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità