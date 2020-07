Incidente a Vittoria, dopo Eliana muore anche il giovane fidanzato Filippo

Due vite spezzate a un giorno di distanza l’uno dall’altra. Dopo la morte ieri della giovane 17enne Eliana Denaro, a causa di un incidente stradale a Scoglitti, frazione di Vittoria nel Ragusano, questa mattina la tragica notizia della morte del fidanzato Filippo Calvo, di soli 20 anni. Il ragazzo è spirato, all’alba, all’ospedale Cervello di Palermo, dove era ricoverato nel reparto di rianimazione. Era arrivato ieri in gravissime condizioni e purtroppo non ce l’ha fatta.

Il ragazzo era alla guida dello scooter che si è scontrato, per cause da accertare, con un’auto in via Pescara. I due ragazzi erano tutti e due di Vittoria. La comunità è sconvolta per la morte dei due giovanissimi, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

I funerali di Eliana verranno celebrati domani alle 16.45 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Vittoria.