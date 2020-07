Tragedia nel ragusano: muore una 17enne, ferito gravemente il fidanzato

Tragedia a Scoglitti, frazione marinaria di Vittoria, in provincia di Ragusa. Una ragazza di 17 anni, Eliana Denaro, purtroppo è deceduta ieri sera a seguito di un incidente stradale con il motorino. La ragazza era insieme al suo fidanzato, quando lo scooter guidato da quest’ultimo si è scontrato con un’auto in via Pescara.

Lo scontro è stato piuttosto violento, tanto che i due fidanzati sono stati sbalzati dalla sella e purtroppo per la diciassettenne non c’era nulla da fare. Il giovane, 26 anni, invece è ricoverato, in prognosi riservata, in ospedale in gravi condizioni a Vittoria, dove ha subito un primo intervento chirurgico. Sono ancora in corso le indagini da parte dei Carabinieri per capire le reali cause dello scontro.