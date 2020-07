Ancora un colpo per l’Orlandina Basket, arriva l’ala classe ’98 Samuele Moretti

Orlandina Basket è lieta di comunicare l’ingaggio del classe 1998 Samuele Moretti. L’ala proveniente da Agrigento ha firmato un contratto valevole fino al 30 giugno del 2021.

Moretti, 197cm per 95 kg, è cresciuta nel settore giovanile dell’Aurora basket Jesi, prima di mettersi in mostra nel 2017/18 in Serie B con la maglia di Orva Lugo: 7.7 punti e 6.1 rimbalzi, che gli valgono la chiamata di Montecatini Terme, sempre in Serie B, l’anno successivo.

Nel 2018/19 si conferma tra i migliori Under21 della categoria, chiudendo l’annata con 12 punti e 11.5 rimbalzi di media, affermandosi come miglior rimbalzista dell’intera Serie B. Per lui anche una valutazione media di 18.83.

Lo scorso anno approda in Serie A2 con la maglia della Fortitudo Agrigento. In 25 partite 2.36 punti e 2.48 rimbalzi in 10’ di media, con il 70% da 2 punti.

Un ragazzo di talento e dal sicuro avvenire, che va a rinforzare il reparto ali dell’Orlandina Basket.