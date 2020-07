S. Stefano Camastra, peschereccio sta per affondare. Interviene la Guardia Costiera

Un peschereccio si è trovato in difficoltà nelle acque antistanti contrada Petralia, nel territorio comunale di Santo Stefano di Camastra, al confine con Canneto di Caronia. È accaduto nel pomeriggio di oggi, sotto gli occhi di alcuni bagnanti.

Il mezzo, in evidenti difficoltà, pare per aver imbarcato acqua, si sarebbe per questo avvicinato verso riva, con il rischio di arenarsi sulla spiaggia per il peso eccessivo dell’imbarcazione. Le cause dell’avaria sono in corso di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi, anche da parte di altre imbarcazioni presenti nelle vicinanze.

Sul posto è giunta una motovedetta della Guardia Costiera dell’Ufficio Locale Marittimo di Santo Stefano di Camastra e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata Militello e sono stati allertarti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento Volontari di Santo Stefano di Camastra dotati delle attrezzature necessarie per pompare l’acqua fuori dal peschereccio.

L’intervento dei Vigili non è stato poi necessario, in quanto il personale a bordo del peschereccio è riuscito a svuotare con l’ausilio di una pompa che si trovava già a bordo.

Al momento sono ancora in corso le attività di messa in sicurezza dell’imbarcazione.