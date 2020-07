Il prefetto annulla l’ordinanza del sindaco De Luca sulla chiusura dell’hotspot di Bisconte

Il prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi ha annullato l’ordinanza contingibile ed urgente del sindaco di Messina Cateno De Luca del 18 luglio scorso con cui ha disposto la chiusura dell’hotspot di Bisconte.

Come è evidenziato nella nota del Prefetto, non rientra nel potere del sindaco, anche in qualità di ufficiale di governo, adottare provvedimenti che incidono in materia di immigrazione, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato ovvero del Ministero dell’Interno e della Prefettura.

Riguardo all’hotspot di Bisconte sono in corso interlocuzioni tra la Prefettura ed il Ministero per una rivalutazione dei requisiti di adeguatezza dell’hotspot, attese le attuali peculiarità dell’emergenza immigrazione, per la quale la Prefettura conferma la consueta disponibilità ad un confronto con l’amministrazione comunale e con gli organi istituzionali interessati, per individuare percorsi e soluzioni condivisi.