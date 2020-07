Sant’Agata di Militello piange la morte di Angela. La 30enne ferita trasportata a Palermo

Sant’Agata di Militello si è svegliata ancora una volta in lutto a causa di un incidente stradale.

Nel sinistro mortale avvenuto sulla A/20 la notte scorsa, ha perso la vita la santagatese Angela Frusteri, di 51 anni.

Casalinga, originaria di Militello Rosmarino, era madre di quattro figli. La salma rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria e verrà sottoposta ad autopsia, al fine di capire le reali cause della morte.

Nell’incidente purtroppo un’altra donna è rimasta ferita gravemente. Si tratta di una trentenne, sempre di Sant’Agata di Militello, che si trovata in auto con Angela Frusteri, arrivata in ospedale politraumatizzata e con diverse fratture in tutto il corpo.

La donna nella notte è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale Barone-Romeo di Patti e questa mattina è stata trasferita al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo. Le sue condizioni restano gravi.