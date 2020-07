Tragico incidente mortale sulla A20 tra Brolo e Patti, deceduta A. F., 51enne di Sant’Agata Militello

Una 51enne di Sant’Agata Militello, A.F. le sue iniziali (evitiamo di riportare l’intero nome per delicatezza nei confronti dei familiari), ha perso la vita stanotte, intorno alle 23, in un tragico incidente stradale verificatosi sulla Autostrada A20, nel tratto compreso tra lo svincolo di Brolo e quello di Patti, in direzione Messina.

Lo scontro è avvenuto tra le gallerie Petraro e Calavà, nei pressi del viadotto Zappardino. Coinvolte due auto. A perdere la vita, come detto, una donna di 51 anni, di Sant’Agata Militello, deceduta sul colpo a seguito dell’impatto.

Con lei a bordo dell’auto viaggiavano altre due donne, anche loro rimaste ferite. Una delle tre, una 30enne, sarebbe in gravi condizioni ed i medici dell’ospedale pattese starebbero per effettuare un delicato intervento chirurgico. Pare che le tre donne si stessero recando ad una festa di compleanno.

Feriti anche i tre occupanti dell’altra auto. Tutti e cinque i feriti sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 all’ospedale Barone Romeo di Patti.

Non si conosce ancora nulla riguardo la dinamica dell’incidente.

Sul posto la Polizia Stradale di Sant’Agata Militello per i rilievi.

Gli uomini del Consorzio Autostrade Siciliane hanno provveduto a chiudere al transito veicolare il tratto autostradale compreso tra Brolo e Patti, in direzione Messina.