Protocollo d’intesa “Spiagge sicure – Estate 2020”

Il prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi e i Sindaci di Capo d’Orlando, Furnari, Gioiosa Marea, Milazzo, Patti e Sant’Alessio Siculo sottoscriveranno i protocolli di intesa “Spiagge Sicure –Estate 2020”, per il rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale lungo i rispettivi litorali e per il rispetto delle misure di prevenzione connesse all’attuale emergenza da Covid -19.

Il Ministero dell’Interno ha individuato questi comuni tra quelli maggiormente esposti agli effetti negativi dei reati e della panfemia e che non abbiano già fruito dello stesso beneficio nelle annualità precedenti; ha pertanto ammesso al finanziamento le progettualità presentate dai comuni, valutate anche in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le cui risorse saranno impiegate per dare maggiore incisività all’azione delle polizie locali. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del sistema integrato di sicurezza e consente di affrontare, in modo condiviso e in raccordo con le forze di polizia, problematiche maggiormente riscontrabili durante la stagione estiva, specialmente nei contesti di maggiore richiamo turistico.