Sicilia – Catalfamo (Lega) deposita ddl “Salva-Papà”, a tutela dei padri divorziati

E’ stato depositato un ddl a firma di Antonio Catalfamo, capogruppo della Lega Sicilia per Salvini Premier all’Ars, che dispone delle misure a sostegno dei genitori divorziati in difficoltà.

“Il testo della legge è pensato per creare un fondo legale a sostegno dei padri divorziati in difficoltà economiche e un sostegno di natura psicologica. Le statistiche ci raccontano infatti che più dell’80% dei suicidi tra genitori separati avviene tra gli uomini, una parte sovra-esposta al carico del divorzio, sia in termini economici che psicologici. Si vuole così dare, infine, un sostegno economico anche per gli affitti in modo da non dover ricorrere a misure estreme per la gestione del mantenimento dei figli alla quale spesso viene sacrificata la dignità dell’uomo in termini lavorativi e di vita. Crediamo che la parità di genere debba infatti sussistere ambo i lati, ben oltre le speculazioni politiche e strumentali.” Così l’On. Catalfamo a commento del ddl Salva-papà.