Capo d’Orlando – Presentato il libro “Il limbo del gelso bianco”

Si torna pian piano alla normalità a Capo d’Orlando e ripartono anche gli eventi culturali: il primo libro presentato post Coronavirus è stato il romanzo della professoressa Antonella Ricciardo, dal titolo “Il limbo del gelso bianco”, vincitore nel 2017 del Premio Letterario Giornalistico “Piersanti Mattarella”.

La presentazione si è svolta sabato all’aperto, in una Piazza Matteotti appositamente allestita per l’evento: debitamente distanziati, gli avventori hanno affollato lo spazio, per partecipare ad un evento normale, ma che dopo quasi quattro mesi di assenza sapeva di straordinario.