Spiagge sicure, assegnati al Comune di Milazzo 32 mila euro

C’è anche Milazzo tra i comuni destinatari del finanziamento previsto dal progetto “Spiagge Sicure”. A Palazzo dell’Aquila arriveranno 32 mila euro da utilizzare per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento fisico nonché delle prescrizioni per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19, per l’assunzione di personale di Polizia locale, per prestazioni di lavoro straordinario, acquisto di mezzi ed attrezzature e per promozione di campagne informative.

I tecnici comunali dovranno presentare alla prefettura il progetto con cui spiegano in che modo hanno intenzione di sfruttare queste somme nel periodo 1 luglio – 30 settembre. Dovranno essere illustrate le misure che si intendono adottare e specificati, nel dettaglio, i mezzi e il personale da impiegare, le aree del territorio interessate e i relativi costi.