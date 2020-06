Capo d’Orlando – Proseguirà domani la seduta del Consiglio Comunale

Proseguirà domani, mercoledì 10 giugno, alle ore 19:00 il Consiglio Comunale di Capo d’Orlando per discutere gli 8 punti rimasti dei 12 inseriti all’ordine del giorno. Ieri sera, infatti, ha giurato il nuovo Consigliere Comunale Anna Rachele Capolingua, prima dei non eletti nella Lista Orlandina e subentrata al posto del dimissionario Fabio Colombo nominato Assessore.

Nella stessa seduta è stata approvata la ratifica della variazione in esercizio provvisorio 2020 al Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e la regolarizzazione dell’intervento di somma urgenza per l’eliminazione pericolo di pubblica incolumità a seguito di un atto vandalico compiuto nella Villa Europa nella notte del 30 dicembre 2019. Con l’intervento urgente è stato ripristinato un contatore elettrico e integrato il numero di telecamere di video sorveglianza all’interno della stessa Villa, secondo le disposizioni della Prefettura di Messina.

In considerazione dell’assenza del Collegio dei Revisori dei Conti e per dare modo ai Consiglieri Comunali di presentare emendamenti riguardo le proposte dell’Amministrazione per sostenere le attività commerciali e produttive in crisi per l’emergenza coronavirus, il Presidente del Consiglio Carmelo Galipò ha rinviato a domani sera la trattazione degli altri 8 punti:

Approvazione del regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) (su proposta del Sindaco); Approvazione del regolamento generale delle entrate tributarie (su proposta del Sindaco); Approvazione schema di convenzione relativo il rilascio del permesso di costruire per la delocalizzazione, previa demolizione di un fabbricato esistente in località San Gregorio e sua ricostruzione in località Sangari/Runca (su proposta dell’Assessore); Mozione – Atto di indirizzo, ai sensi dell’art.28 del vigente regolamento, approvato con delibera del C.C. N° 27 del 27/05/2001, per la realizzazione ed adozione di un Put (Piano Urbano del Traffico) e di un Pup (Piano Urbano Parcheggi (su proposta del Presidente del Consiglio C.le); Mozione – Atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 28 del vigente regolamento comunale, per la redazione di un progetto esecutivo per il completamento della strada di collegamento tra la via Torrente Forno e la Via Bruca – Adempimenti (su proposta del Presidente del Consiglio C.le);