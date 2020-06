Sicilia pronta alla fase “due e mezzo”. Bertolaso al lavoro per un euro

“Ci avviamo alla fase due e mezzo – ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci -, Una fase in cui dobbiamo e vogliamo coniugare prudenza e rilancio. Abbiamo creato un Dipartimento che mette insieme personale delle Attività produttive, Turismo e Salute e abbiamo dato il via a un protocollo per ripartire in sicurezza. In questo lavoro abbiamo avuto l’aiuto di Guido Bertolaso che dovrà per qualche settimana monitornarne l’applicazione. Ci auguriamo poi che Bertolaso continui a collaborare con noi anche dopo il monitoraggio”.

Lo ha detto Presidente della Regione, intervenendo alla conferenza stampa in cui è stato illustrato il programma “Sicilia si cura”, piano con cui il governo intende disciplinare la fase del ritorno alla mobilità nell’isola e l’apertura al turismo.

“Bertolaso – ha sottolineato Musumeci – ha accettato l’incarico col compenso di un euro. Per non gravare la Regione di spese ha usato la sua barca come alloggio”.