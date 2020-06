Coronavirus – Calano a 962 gli attuali positivi sull’Isola. 2 casi sospetti a S. Fratello

Altre due guarigioni al Policlinico Universitario di Messina con conseguenti dimissioni dei pazienti ricoverati che erano risultati affetti dal Covid-19. Lo ha reso noto il coordinamento per l’emergenza nell’area metropolitana.

A sconfiggere il coronavirus sono stati stavolta due uomini rispettivamente di 81 e 67 anni. Le guarigioni nel messinese raggiungono quindi la cifra tonda di 150 avvenute nei covid hospital che si sommano alle 224 guarigioni avvenute tra i pazienti in isolamento domiciliare, portando il numero totale a 374. Gli attuali positivi in provincia di Messina sono attualmente 134. In tutta la Sicilia sono invece 962.

A guidare la triste graduatoria è Catania con 436 attuali positivi, seguita da Palermo a 281. Sessantanove sono i pazienti ricoverati sull’isola, di cui sette in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 893. Intanto apprensione per la sospetta positività al Covid-19 di due anziane ospiti di una casa di riposo a San Fratello. In via precauzionale, la struttura è stata posta in isolamento.

Il sospetto è stato sollevato dai test sierologici. Cautela e nessun allarmismo, comunque. I protocolli di sicurezza sono stati rispettati. Si attende adesso l’esito dei tamponi sulle dirette interessate.