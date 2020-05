Visita ispettiva dell’onorevole Pino Galluzzo al “Barone Romeo” di Patti

Visita ispettiva del deputato regionale Pino Galluzzo, componente della commissione sanità dell’Ars, all’ospedale “Barone Romeo” di Patti.

Era accompagnato dal coordinatore provinciale di “Diventerà Bellissima” Giosuè Giardina e dalla coordinatrice di Patti Eliana Raffa, per verificare direttamente le problematiche della sanità, raccontate dai protagonisti, medici ed operatori sanitari, a cui va il plauso ed il riconoscimento per l’impegno costante e tenace nella trincea quotidiana degli ospedali.

Solo l’interlocuzione diretta con i protagonisti, sul campo, consente di avere piena cognizione dei problemi, per approntare soluzioni tempestive ed adeguate.

All’incontro sono intervenuti anche l’assessore all’urbanistica Marco Scardino ed il consigliere comunale Francesco Arrigo.