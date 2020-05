ASP di Messina, riaprono il primo giugno i Punti di Primo Intervento Pediatrico

Dall’1 giugno verranno ripristinati i Punti di Primo Intervento Pediatrico di tutti i distretti sanitari dell’Asp 5 di Messina. La comunicazione è stata data dal direttore generale Paolo La Paglia e dal Direttore Sanitario Domenico Sindoni, “in considerazione del netto miglioramento della situazione epidemiologica”. La chiusura Nell’intera provincia era stata presa lo scorso 17 marzo come misura di prevenzione e contenimento per evitare la diffusione del Covid 19.

Il servizio offerto dai Punti di Primo Intervento Pediatrico in tutti gli ospedali è dedicato ai piccoli utenti della fascia pediatrica da 0 a 14 anni e fornisce assistenza ambulatoriale gratuita e senza alcuna prescrizione, per tutte le urgenze di “basso livello” che, altrimenti, graverebbero sulle aree di emergenza dei presidi ospedalieri come i Pronto soccorso.

L’assistenza viene garantita dai pediatri di famiglia del territorio che hanno aderito all’iniziativa nelle fasce orarie diurne dalle ore 10:00 alle ore 20:00 dei giorni prefestivi e nei giorni festivi in cui gli studi dei pediatri sono chiusi.

Per la ripresa del servizio a partire dall’1 giugno, l’unica precauzione richiesta è quella di contattare preventivamente il PPIP e comunicare al pediatra di turno il motivo della visita.