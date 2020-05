Riparte anche il mercato settimanale di Acquedolci, rispettando le distanze

Dopo la sosta forzata degli scorsi mesi, dovuta all’emergenza “Coronavirus”, mercoledì 27 maggio, anche ad Acquedolci ripartirà il mercato settimanale.

In attuazione delle disposizioni emanate negli ultimi decreti nazionali e regionali, e ovviamente, nel rispetto delle linee guida per contenere l’emergenza, il mercato subirà uno spostamento temporaneo, nel tratto di strada della C.da Barranca compreso fra l’incrocio della via Bonifacio e l’incrocio con il Corso Italia, nonchè il tratto di strada realizzato dall’ex sindaco dott. Oriti durante il mandato 2002-2007.

Vige sempre un imperativo, quello della sicurezza e della salute di operatori e cittadini, per cui l’assessore Reitano, assieme all’amministrazione comunale, invita i cittadini e gli operatori ad attenersi rigidamente alle norme di distanziamento interpersonale.