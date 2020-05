“Siamo Capaci”, nella canzone/progetto di Roy Paci anche la nasitana Oriana Civile

“Siamo i bambini e gli anziani ma abbiamo sempre vent’anni

siamo gli sguardi di Peppino, Paolo e Giovanni

siamo capaci di scegliere e di decidere,

rinascere e vivere, capaci di sorridere”.

Così cantano, tutti insieme, 29 artisti siciliani, tra cui Giovanni Caccamo, Mario Biondi, Lorenzo Fragola, Mario Incudine, Shakalab, Frankie hi-nrg mc, ma anche la nasitana Oriana Civile. Sono gli artisti riuniti da Roy Paci, in occasione del 28esimo anniversario della strage di Capaci.

C.I.A.T.U., ovvero, Collettivo Indipendente Artisti della Trinacria Uniti. Insieme hanno cantato il brano “Siamo Capaci”, testo, scritto a quattro mani da Roy Paci e Giuseppe Anastasi, che punta ad essere un canto di rinascita in un periodo storico in cui è necessario lanciare un messaggio forte «per evitare di far sprofondare la nostra terra nel buio degli anni passati. Non c’è rabbia né rassegnazione nel testo – sottolinea l’artista –, ma tanta speranza per il futuro della nostra amata Sicilia, che ci rende “capaci di dire no”.

Il brano sarà disponibile da domani, 23 maggio, su tutte le piattaforme musicali e il ricavato sarà devoluto in parte alla scuola Pertini del quartiere Sperone di Palermo, recentemente vandalizzata, e all’Associazione Libera per il sostegno di progetti educativi rivolti a giovani siciliani.

Domani, a causa delle restrizioni necessarie per contenere la diffusione del virus Covid-19, le celebrazioni del 28° anniversario degli attentati, costati la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo, al giudice Paolo Borsellino e agli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina, assumeranno una forma diversa dal passato.

Al brano hanno partecipato i seguenti cantanti:

Giuseppe Anastasi

Sergio Beercock

Mario Biondi

Giovanni Caccamo

Tony Canto

Nicolò Carnesi

Oriana Civile

Peppe Cubeta(Qbeta)

Roberta Finocchiaro

Lorenzo Fragola

Serena Ganci

Giovanni Gulino

Frankie hi-nrg mc

Mario Incudine

Pippo Kaballà

Patrizia Laquidara

la Rappresentante di Lista

Luca Madonia

Roy Paci

Christian Picciotto

Pippo Pollina

Nonò Salamone

Alessandra Salerno

Etta Scollo

Ivan Segreto

Shakalab

Davide Shorty

Vincenzo Spampinato

Sasha Torrisi