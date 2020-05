San Marco d’Alunzio, riapre i battenti la RSA Villa Pacis

Ieri sera stata emanata l’ordinanza con la quale il Sindaco di San Marco d’Alunzio Dino Catrovinci ha revocato la chiusura della struttura RSA Villa Pacis S. Francesco. La residenza, infatti, era rimasta chiusa dalla fine del mese di Marzo, quando, dopo l’accertamento dei primi casi di positività al Covid-19, sia fra i pazienti che fra gli operatori, di concerto con l’Azienda Sanitaria Provinciale, si erano poste in essere tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione del coronavirus.

Nel corso delle ultime settimane, in seguito all’emanazione del provvedimento del Commissario Coronavirus per la nostra Provincia, che prevedeva la possibilità di riaprire la RSA Villa Pacis, impartendo indicazioni e disposizioni operative, il Sindaco Castrovinci, sentito il parere del coordinatore provinciale, del direttore sanitario e dello stesso commissario, ha ritenuto opportuno subordinare la revoca dell’ordinanza di chiusura all’esito della conferenza di servizio, richiesta il 7 maggio dal nostro primo cittadino e tenutasi il 14 maggio u.s., presso i locali della Direzione Generale del Policlinico di Messina.

Al fine di non pregiudicare tutto il lavoro svolto durante la fase emergenziale, il primo cittadino ed i suoi collaboratori hanno ritenuto fosse necessario quest’ultimo ed ulteriore passaggio, per garantire all’intera cittadinanza, agli operatori ed agli utenti che la ripresa delle attività di riabilitazione, all’interno della residenza sanitaria, fossero compatibili con la tutela della salute pubblica e che venissero applicate le disposizioni impartite dall’ASP 5.

Nel corso della riunione del 14 maggio, si è concordato che venisse effettuato un sopralluogo presso la RSA Villa Pacis, puntualmente eseguito il giorno successivo, con lo scopo di verificare l’adeguamento della struttura ai protocolli operativi per la prevenzione ed il controllo dell’infezione nell’ambito delle strutture residenziali socio-sanitarie.

In data 20 maggio, è stato acquisito al protocollo del Comune il verbale del sopralluogo, dal quale si evince che la riorganizzazione degli spazi e delle modalità operative di gestione dei degenti rispondono a quanto previsto dal Ministero della Salute.

In ragione di quanto esposto, oggi si è proceduto con la revoca dell’ordinanza n. 8 del 27.03.2020, che renderà possibile la riapertura della RSA e il conseguente trasferimento dei pazienti negativi, a suo tempo dimessi e attualmente ricoverati presso altre strutture della Provincia.

Allo stato attuale, nel territorio del Comune di San Marco d’Alunzio, permane un unico caso di positività al Covid-19, a tutt’oggi in isolamento.

Infine, tutti i soggetti rientrati da altre regioni si trovano isolamento domiciliare fiduciario, così come ancora attualmente previsto dalle ordinanze regionali, e saranno sottoposti al test rinofaringeo entro il termine del periodo di quarantena.