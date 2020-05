D’Uva (M5S): “Con il DL Rilancio 4 miliardi per sostenere il turismo anche in Sicilia”

“Nel decreto Rilancio abbiamo previsto un pacchetto da 4 miliardi per il turismo, oltre agli aiuti al settore cultura. Tra le misure principali ci sono 2,4 miliardi per il Bonus Vacanze che prevede un contributo fino a 500 euro per i soggiorni in ambito nazionale, 20 milioni di euro per promuovere i viaggi in Italia, Sicilia compresa, e l’esenzione della prima rata IMU del 2020 per gli stabilimenti balneari.

Per i lavoratori stagionali del turismo è stata prevista un’indennità di 600 euro per il mese di aprile e di 1.000 euro per quello di maggio, mentre per agenzie di viaggio, tour operator e imprese turistico ricettive sono previsti contributi a fondo perduto.

Rilanciamo le nostre bellezze sostenendo chi le promuove. Al tempo stesso, grazie all’impegno del ministro Di Maio, lavoriamo per evitare che l’Italia resti esclusa dai circuiti turistici europei”.

Così il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle.