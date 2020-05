Coronavirus – Ancora notizie positive da Messina: cinque guariti e i ricoveri continuano a scendere

Nessun decesso e cinque guarigioni di pazienti che erano risultati positivi al Covid-19. Si tratta di tre uomini di 75, 68 e 58 anni e di una donna di 90 anni che sono stati dimessi. Una donna di 38 anni è stata invece trasferita in un altro reparto del Policlinico di Messina. Tra i guariti, un paziente che proveniva dalla casa di riposo San Martino, uno proveniente dal Centro Neurolesi. E c’è anche l’autista soccorritore del 118, il 58enne di Giardini Naxos. La madre 86enne dell’uomo era deceduta a fine marzo sempre al Policlinico.

Complessivamente le guarigioni nel messinese sono adesso 158. Ovvero 118 avvenute in ospedale e 38 tra quanti si trovavano in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi sono 348, anche se il bollettino regionale riporta un numero diverso, dal momento che non è stato recepito il dato delle guarigioni. Le persone attualmente ricoverate per coronavirus sono attualmente 57 nella provincia di Messina. In 43 si trovano al Policlinico, di cui sei in terapia intensiva. Al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto sono quattordici le persone ricoverate, dal momento che si è registrato il trasferimento di una paziente proprio al Policlinico.