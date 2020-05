Incendi anche nel territorio comunale di Torrenova.

Secondo le prime informazioni sarebbero addirittura tre i roghi, al momento.

Uno in direzione S. Agata Militello, nei pressi della S.S. 113 nei pressi del Cimitero e gli altri in direzione S. Marco d’Alunzio, in c.da Cuffari.

Sul posto i vigili del Fuoco e i volontari di Protezione civile coordinati dal vicesindaco torrenovese Massimiliano Cortina.