Da qualche giorno non raccontavamo di vittime del coronavirus. Purtroppo stasera giunge invece la triste e dolorosa notizia del decesso numero 53 dall’inizio dell’emergenza in provincia di Messina. Un uomo di 68 anni, risultato positivo al Covid-19, si è spento al Policlinico di Messina dove era ricoverato. Lo ha reso noto il coordinamento per l’emergenza nell’area metropolitana. I guariti rimangono 151.