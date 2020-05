Barcellona. Stipulato il contratto per la concessione dei parcheggi a pagamento

E’ stato stipulato stamattina il contratto per la concessione dei parcheggi a pagamento. Con la firma del contratto si entra nella fase operativa finale del progetto. Già nella prossima settimana, infatti, il personale dell’RTI aggiudicatario darà avvio alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alla messa in esercizio, dapprima la segnaletica orizzontale e a seguire le colonnine per la distribuzione dei ticket. I parcheggi previsti sono 400 e saranno istituiti nella zona centrale della città che è quella in cui si registrano le maggiori difficoltà nella sosta. Il progetto riserva comunque almeno altrettante aree a parcheggio libero – nelle stesse zone – e non dimentica gli stalli riservati alle persone con disabilità e le aree destinate alla sosta temporanea per il carico/scarico delle merci a servizio delle imprese commerciali.