Ripristinare le regole di decoro, pulizia e igiene. E’ quanto chiede in una nota il consigliere comunale Giuseppe Imbesi (Diventerà Bellissima). In una nota, sostiene che ha ricevuto diverse segnalazion isullo stato di degrado e abbandono che pervade la città, soprattutto alla luce dell’imminente arrivo della stagione estiva. “E’ altresì vero che il periodo di blocco ha fermato tutto – conclude- ma ripartire dalle piccole cose è il primo segnale per un graduale ritorno alla normalità”.