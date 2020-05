Lady Gaga in lacrime dimostra vicinanza ai suoi parenti di Naso – VIDEO

«Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere», così Lady Gaga, in lacrime, nel messaggio d’amore, solidarietà e vicinanza all’Italia, inviato da Los Angeles, con un riferimento in particolare ai suoi parenti in Sicilia, esattamente a Naso, in provincia di Messina.

«Mi dispiace moltissimo per le persone che oggi stanno soffrendo in Italia. So che tante persone sono spaventate e che tanti anziani sono chiusi in casa in questo momento. Ho alcuni parenti in Sicilia, supererete tutto. Dobbiamo stare uniti ed essere gentili».

Il video messaggio è stato postato da Tiziano Ferro e ripostato da Lady Gaga nei suoi canali social.

Il bisnonno di Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, era emigrato da Naso nel 1908 per cercare fortuna negli Stati Uniti d’America.