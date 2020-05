Coronavirus – Da Pisa a Torrenova, rientra in Sicilia senza alcun controllo

Un viaggio da Pisa a Torrenova senza mai essere controllato da nessuno, nè alla partenza, nè all’arrivo in Sicilia.

A far trapelare la notizia è stato il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, durante la diretta facebook di oggi pomeriggio, per aggiornare i suoi concittadini sullo stato dell’emergenza da coronavirus nel territorio comunale, ribadendo l’importanza di un comportamento responsabile da parte dei cittadini.

Secondo indiscrezioni l’episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi. Protagonista un cittadino torrenovese rientrato dalla Toscana in treno. L’uomo sarebbe arrivato nella cittadina tirrenica senza comunicare preventivamente il suo arrivo alle autorità preposte. Grazie ai controlli attenti e continui degli agenti della Polizia Locale di Torrenova, sarebbe stato fermato nel comune tirrenico durante un controllo di routine. In quella occasione è stato accertato che era appena rientrato da Pisa. Dagli accertamenti effettuati è comunque emerso che lo stesso non è entrato in contatto con altre persone. Immediatamente sono stati applicati i protocolli previsti e la persona è stata messa in quarantena, a conclusione della quale sarà sottoposto a tampone.