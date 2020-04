L’Italia si prepara ad affrontare la Fase 2, quella della ripartenza. Dal 4 magio al via una parziale riapertura del paese, ma per la ripartenza dell’economia, dopo lo shock da coronavirus, saranno cruciali investimenti tempestivi ed efficaci. Ne abbiamo parlato con l’Onorevole Pietro Navarra, membro della Commissione per il Bilancio della Camera dei deputati.