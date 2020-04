Capo d’Orlando, il progetto “gocce di miele” per gli alunni dell’I.C. 2 – video

L’imprenditore Giacomo Emanuele, titolare di un’attività di apicoltura a Galati Mamertino nel progetto “Gocce di Miele” ha trovato il modo per non far saltare agli studenti del comprensorio l’appuntamento primaverile con il mondo delle api e della produzione di miele. Per superare i limiti imposti dalla quarantena da covid-19 in sinergia con la dirigente scolastica dell’I.C. 2 di Capo d’Orlando Rita Troiani, ha deciso realizzare e far pervenire agli scolari un ciclo di audio-video, girati nella sua azienda sulla vita, il ciclo di produzione e il ruolo, fondamentale, nell’ecosistema, delle api. Una finestra che si apre su pc, tablet e telefonini dei ragazzi, sulla natura, spiegata, con linguaggio e contenuti adeguati alle fascia d’età degli studenti cui si rivolge. Una proposta che la dirigente ha accolto con entusiasmo per rendere la didattica a distanza meno astratta, soprattutto per i piccoli studenti della scuola materna.