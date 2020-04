Conte: “Rischio di di un contagio di ritorno è concreto. Bisogna essere prudenti”

“Il rischio di un contagio di ritorno è molto concreto. Questa è la ragione che ci spinge ad un allentamento di misure ma con prudenza. Avvieremo il metodo dei rubinetti, una sorta di algoritmo matematico che ci consentirà di tenere sempre sotto controllo l’andamento del virus, e se ci saranno ritorni potremo intervenire in modo mirato chiudendo il rubinetto”. Lo ha affermato Giuseppe Conte al termine dell’incontro in prefettura a Lodi, sottolineando che “abbiamo visto in altri Paesi cosa significa cambiare strategia”.

Poi un passaggio sulle banche: “Stiamo monitorando la risposta del mondo bancario al decreto liquidità. Abbiamo predisposto tutto e molte banche si stanno adoperando per assecondare la filosofia di questo decreto. Chiedo uno sforzo al mondo bancario. Cercate di liberare queste risorse, fatelo, è un atto d’amore. Se avete dei problemi ditecelo che interveniamo. La risposta deve essere ancora più rapida e tempestiva” Infine su Renzi che ha definito uno ‘scandalo costituzionale’ l’uso dei DPCM: “Libertà d’opinione, poi tocca a me decidere”. (Agi)