Capo d’Orlando, giovedì torna “Sole d’inverno”, la cena per i bambini del Nepal

Da sette anni, grazie alla generosità dei partecipanti, l’iniziativa di beneficenza “Sole d’inverno” sostiene gli studi di Rijan, Supriya e Samita alla “Deepshikha High School” di Kathmandu. Tre bambini a cui gli orlandini stanno dando la possibilità di avere un futuro.

Inoltre “Sole d’inverno” è riuscita a dare un tetto agli abitanti di un villaggio che si erano ritrovati senza una casa dopo il terremoto del 2015 e dei materassi comodi su cui dormire ai bambini dell’ostello.

Ad ospitare la settima serata di raccolta fondi in favore dei bambini del Nepal, giovedì 27 febbraio, sarà il Ristorante “Il Circoletto” di Via Consolare Antica, a Capo d’Orlando.

La quota per la cena completa è di € 30.

La preparazione dei piatti sarà come sempre affidata alle mani degli chef Rodolfo Lazzaro, Antonio Merendino, Raffaele Piserà e Gilberto Iacono.

È obbligatoria la prenotazione: telefonare a Maria Lazzaro, al numero 3347249346.

L’organizzazione ringrazia anticipatamente i partecipanti per la generosità e ricorda che, chi lo vorrà, potrà anche donare di più.

«Desidero ringraziare anche gli sponsor – dice l’organizzatrice Maria Lazzaro –, che stanno contribuendo a far completare il percorso scolastico a Rijan, Samita e Supriya, che hanno avuto la sfortuna di nascere in una società arretrata, in cui studiare non è un diritto di tutti».