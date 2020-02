Scorrimento veloce Gliaca-Sant’Angelo di Brolo, incontro con la protezione civile

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile di Palermo ha ospitato un incontro sulle problematiche della strada a scorrimento veloce, nel tratto “Madonna del Lume”, che collega il Comune di Piraino a quello di Sant’Angelo di Brolo.

Presenti il Sindaco santangiolese Francesco Paolo Cortolillo, il vice Sindaco, Pippo Palmeri, il Dirigente della Protezione Civile, geom. Tindaro Pino Scaffidi e il Direttore della Protezione Civile Regionale, ingegnere Calogero Foti.

Nel corso dell’incontro sono state evidenziate le difficoltà e i disagi esistenti dal febbraio del 2019, soprattutto per i cittadini santangiolesi, a causa del cedimento del costone roccioso, che ha invaso parte della carreggiata con il conseguente restringimento.

Come si legge in una nota del comune di Sant’Angelo di Brolo, l’ingegnere Calogero Foti ha dato ampie assicurazioni che nei prossimi giorni sarà concesso al Comune di Piraino (poiché territorio competente) un finanziamento di circa 80.000 euro per mettere in sicurezza il tratto di strada e riaprire l’intera carreggiata dell’importante arteria stradale, che giornalmente viene percorsa da centinaia di automobilisti.