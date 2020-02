Oliveri, alla fermata degli autobus con Falcone, Borsellino e Camilleri

Cultura e orgoglio siciliano sono i temi che sono stati scelti per il restyling della fermata degli autobus di Oliveri; qui sono raffigurati i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino da un lato e lo scrittore Andrea Camilleri dall’altro.

E’ un intervento di riqualificazione che è stato adottato dagli assessori al decoro urbano e al turismo rispettivamente Salvuccia Saporito e Francesco Scardino.

Sullo sfondo c’è anche il nuovo logo del comune “#Oliveribedda”, un simbolo che vuole sottolineare l’azione dell’amministrazione guidata da Francesco Iarrera, pronta a continuare in direzione della valorizzazione dell’identità e della bellezza. Per questo intervento realizzato per le strade di Oliveri, il sindaco ha voluto ringraziare i volontari che hanno dato una mano, perchè, sostituendo i vecchi pannelli ed installando i nuovi, tutto questo potesse essere portato a termine.