Prima sconfitta stagionale per l’Alma Basket Patti nel campionato di serie B femminile

L’Alma Basket Patti ha conosciuto la sua prima sconfitta stagionale nel campionato di serie B femminile alla sesta giornata di ritorno; a frenare la marcia inarrestabile delle pattesi è stata la Raimbow Catania.

E’ stata una gara giocata ad alto tasso di intensità, con i padroni di casa che hanno dettato legge sin dai primi minuti, passando in vantaggio con un mini break di 13-0, senza lasciare alcuno spazio agli ospiti. Le giocatrici di coach Mara Buzzanca hanno provato subito a riequilibrare la partita, con Cracium – miglior realizzatrice con 26 punti, Martina Lombardo che ha realizzato 18 punti, Kramer e Merrina; da dimenticare la prestazione della Chiarella che non è riuscita ad entrare in partita contro la sua ex squadra. Le catanesi sono riuscite ha vincere soprattutto grazie all’altissima percentuale di realizzazione da tre punti, le pattesi hanno ricorso per tutta la partita, ma senza riuscirci. Adesso l’Alma, che ha visto accorciarsi a due punti il margine in classifica proprio dalla Raimbow Catania, è attesa al derby contro la Rescifina Messina, in programma domenica prossima 16 febbraio, alle ore 18.00 al PalaSerranò di Patti.