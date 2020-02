Basket Serie B: 7° sigillo per Palermo, sconfitte Torrenova e Costa

Nella 21a giornata del campionato di Serie B settimo sigillo consecutivo per Palermo, che eguaglia così la striscia record dello scorso dicembre. La squadra di coach Bassi suda le proverbiali sette camicie e forse qualcosa di più: il Green ha vita durissima al PalaTerme, ma in un finale al cardiopalma getta il cuore oltre l’ostacolo e batte Montecatini 66-71 dopo un overtime. Tre gli uomini in doppia cifra: Duranti (12), Caronna (16) e un super Pollone da doppia doppia (17 pts+10 rim). Biancoverdi stabili al quarto posto, a -4 dalla vetta.

Esce dal parquet della capolista a testa alta la Costa d’Orlando che perde 71 a 52 contro San Miniato.

Al primo intervallo è 16 a 12 per San Miniato. Il secondo quarto risulta fatale per i biancorossi che subiscono un parziale di 21 a 6 il parziale, andando sotto 37-18. Nel secondo tempo c’è una reazione d’orgoglio di biancorossi, che però non porta i suoi frutti. 10a sconfitta consecutiva per la squadra di coach Condello, con una classifica che la vede al 10° posto a quota 12. Una posizione non ancora preoccupante, dato anche il rallentamento delle inseguitrici.