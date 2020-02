Ospedale di Patti, la testimonianza di un lettore: “Personale eccezionale”

Quando la sanità funziona. Vi raccontiamo la storia di Nicola, che lo scorso mese si è trovato suo malgrado alle prese con problemi ospedalieri, venendo ricoverato presso l’ospedale Barone Romeo di Patti.

Nicola, che è un nostro lettore e cittadino di Milazzo, ha voluto condividere la propria esperienza con noi, spiegando a di aver trovato all’Ospedale di Patti un ambiente caloroso e accogliente, con personale attento alle esigenze dei pazienti. Ecco la lettera integrale.

“L’Ospedale “Barone I. Romeo” di Patti ha reparti di Cardiologia, Utic (Unità Terapia Intensiva Coronarica) ed Emodinamica, eccellenza e vanto del territorio. Essendo per necessità stato loro ospite, (ho avuto un infarto alle coronarie il 25 gennaio 2020), sono stato trattato e prontamente operato da seri professionisti, persone, e siamo in tema, dal cuore veramente grande e amorevoli. I pazienti, considerati come persone che attraversano un difficile momento della loro vita, vengono aiutati e quasi, mi vien da dire, coccolati da tutto il personale medico, infermieristico e dagli assistenti ospedalieri. Non posso che dare non uno ma cento giudizi positivi a questi ragazzi d’oro, ANGELI che vegliano su di noi pazienti che nello stato di bisogno diventiamo piccoli e spauriti, con la necessità di aggrapparci a qualcuno e loro sono là in attesa di rispondere al nostro richiamo, pronti ad espletare il proprio dovere. Grazie Tindaro, Calogero, Pippo, Katia, Marisa, Maria T, Cettina, Paola, Marisa A., Francesca L., Ivan, Francesco (detto Ciccio) e tutti gli altri dei quali, per il mio stato emotivo, mi sfugge il nome e di ciò mi scuso. Non mi resta che gridare il mio grande “GRAZIE” a tutti e vi abbraccio affettuosamente. Nicola.”