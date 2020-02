Sinagra, caso di mobbing: il Giudice dà ragione all’ex sindaco Maccora

L’amministrazione comunale del 2012, 2013 e 2014, guidata dall’allora sindaco, e oggi capogruppo consiliare di minoranza, Enza Maccorà agì in maniera conforme.

Per il Giudice del Lavoro del tribunale di Patti nessuna azione di mobing e così, questo, ha rigettato la richiesta di risarcimento che il dipendente, oggi in pensione, aveva richiesto.

Protagonista della vicenda, insieme all’allora sindaco Enza Maccora era il dipendente Carlo Cardaci, che nel 2014, il dipendente chiedeva al Tribunale di Patti che venisse dichiarata nulla, annullabile e comunque priva di effetti nei suoi confronti la delibera di Giunta Municipale n. 3 del 15 gennaio 2014 e che gli fossero riassegnate le funzioni dirigenziali.

Il dipendente sosteneva che l’allora amministrazione comunale di Sinagra avesse tenuto nei suoi confronti comportamenti vessatori e persecutori, riconducibili al mobing, chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno sia di natura patrimoniale che non patrimoniale quantificato in 250.000 euro.

Ora il tribunale ha ritenuto infondate le richieste del dipendente del comune di Sinagra e lo ha condannato al pagamento delle spese legali in favore dell’Ente comunale oltre alle spese della CTU.

Nella sentenza si chiarisce che l’amministrazione comunale di Sinagra non ha operato alcun demansionamento ai danni del detto dipendente e, soprattutto, nessun comportamento vessatorio e persecutorio è stato posto in essere dell’amministrazione del tempo nei suoi confronti.

Enza Maccora, il sindaco, ha così commentato su facebook: