Messina, “Politiche per lo sviluppo delle start-up”, incontro dedicato ai giovani Neet siciliani

L’Aula Magna del rettorato di Messina ha ospitato l’incontro intitolato “Politiche per lo sviluppo in favore dello Start up delle piccole imprese e attività professionali”.

All’iniziativa, promossa e patrocinata dall’Ente nazionale per il Microcredito, hanno partecipato esponenti di ordini professionali e numerosi esperti.

Nello specifico si è discusso di progetti volti alla realizzazione di percorsi di accompagnamento all’autoimprenditorialità e finalizzata alla formazione dei giovani Neet (coloro che non studiano e non lavorano) siciliani registrati al Programma garanzia giovani.