Torrenova, le allieve dello Studio Dance and Sport superano con successo gli esami NDCA

Le allieve dell’ASD Studio Dance and Sport di Torrenova hanno svolto con successo gli esami del primo e secondo livello NDCA, riuscendo ad ottenere dei voti compresi tra 93 e 99 su un punteggio massimo di 100.

N.D.C.A. (National Dance Council of America) è un’organizzazione no profit americana che riunisce le più importanti associazioni USA di insegnanti di danza, con filiali in tutto il mondo. Il suo scopo principale è di qualificare la professionalità e la buona referenza delle scuole di danza, tramite esami annuali giudicati da commissioni esaminatrici. Il superamento degli esami comporta l’ottenimento di attestati d’idoneità denominati “Medal Test”, fino al 6° livello.

Le 15 alunne della scuola torrenovese hanno svolto gli esami con la coordinatrice siciliana Nadia Fava. Di seguito i nomi delle partecipanti per il primo livello: De Marte Gaia, Collura Bianca, Spinello Greta, Scolaro Ludovica. Per il secondo livello: Guerrigno Gloria, Tripoli Eleonora, Liseo Marta, Miceli Alessia, Cavallaro Aurora, Pruiti Ciarello Marianna, Petrisi Gaia, Ruggero Maria Giulia, Fabio Francesca, Scolaro Denise, Oriti Michela Andrea.

Inoltre l’insegnante Melissa Agostino ha superato gli esami per diventare insegnante professionale del NDCA ed è stata nominata coordinatrice regionale per la Sicilia dell’ente americano.