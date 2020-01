Nasce la compagna Aerolinee Siciliane SpA, primo volo a giugno

E’ stata costituita a Caltagirone la compagnia aerea Aerolinee Siciliane SpA. Nell’Istituto di sociologia Luigi Sturzo si è riunita l’assemblea della nuova società costituita sull’onda delle proteste per il caro voli.

Gli azionisti fondatori sono stati accolti da Luigi Crispino, anima del progetto per dare vita a una compagnia aerea di bandiera dell’isola noto per la sua esperienza con Air Sicilia, la prima compagnia aerea siciliana di cui si ha memoria in volo, fondata del 1994 e poi fallita prima ancora della WindJet e del relativo crack