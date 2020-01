Dimesso Saro Monastra, il 71enne coinvolto nell’incidente a Sant’Agata

È stato dimesso dall’ospedale “Barone-Romeo” di Patti il 71enne coinvolto nel grave incidente stradale verificatosi due giorni fa, mercoledì 22 gennaio, sulla circonvallazione di Sant’Agata Militello.

Lo scontro frontale fra le due auto, violentissimo, è avvenuto all’interno della galleria artificiale.

La Giardinetta guidata dal santagatese Salvatore Monastra, detto Saro, si è scontrata frontalmente con una Porsche Cayenne (cliccare qui per leggere la notizia).

Il 71enne è stato immediatamente trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale “Barone-Romeo”. Per lui un lieve trauma cranico, contusioni e graffi, e per il contraccolpo subìto dovrà indossare il collare per qualche settimana.

Fortunatamente Monastra se l’è cavata con 40 giorni di prognosi, per un grave incidente stradale che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze.