Grave incidente stradale a S. Agata Militello, scontro frontale tra due vetture

Nel pomeriggio di oggi un grave incidente stradale si è verificato a S. Agata Militello, all’interno della galleria artificiale della circonvallazione.

Per cause in corso di accertamento due vetture, una Porsche Cayenne, che viaggiava in direzione palermo ed una Giardinetta si sono scontrate frontalmente.

Violentissimo l’impatto, nel quale è rimasto ferito un 70enne, che è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale Barone Romeo di Patti, per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante Vincenzo Masetta, impegnati a sgombrare la strada dai detriti per permettere la riapertura del tratto interrotto.