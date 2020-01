Capo d’Orlando, distribuite le deleghe assessoriali a Palazzo Europa

Dopo la nomina della nuova giunta, il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì ha proceduto alla distribuzione delle deleghe assessoriali.

Aldo Sergio Leggio (Vicesindaco): Urbanistica; Suap e Sue; manutenzione strade, illuminazione e spazi pubblici; suolo pubblico; mobilità urbana; protezione civile.

Edda Triscari: Servizi Sociali; sanità; cimitero; culto religioso; tutela degli animali.

Fabio Colombo: Ambiente; fognatura e impianto depurazione; rifiuti; servizi esterni; patrimonio; sport e spettacolo.

Andrea Paterniti: Pubblica istruzione; politiche giovanili; associazionismo; agricoltura e pesca; artigianato; Urp; CED; acquedotto; commercio.

Il Sindaco ha tenuto per sé le seguenti deleghe: lavori pubblici; autoparco; beni culturali; programmazione turistica; vigili urbani; bilancio; tributi; economato.

“A tutti gli assessori rinnovo l’augurio di buon lavoro – commenta il Sindaco Franco Ingrillì – abbiamo tanti obiettivi da raggiungere da qui alla fine del mandato: lo faremo con rinnovato impegno ed entusiasmo. Colgo l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto il geometra Casimiro Giallanza che ha ricoperto finora l’incarico di esperto a titolo gratuito nell’ambito dei lavori pubblici e che per motivi inerenti l’attività professionale non potrà continuare nell’incarico”.