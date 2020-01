Basket serie B femminile, l’Alma Basket Patti fila come un treno

L’Alma Basket Patti continua a correre come un treno. In trasferta contro il Cus Catania, le ragazze del coach Mara Buzzanca hanno dominato la partita in lungo e in largo, concludendo con il punteggio di 74 a 33.

Da segnalare le prestazioni di Cracium, Kramer, Grilli, Lombardo e Chiarella. “Credo che sia stata la miglior partita disputata in campionato, ha dichiarato il coach Mara Buzzanca – soprattutto per quel che concerne il reparto difensivo. Dal punto di vista offensivo, le ragazze stanno crescendo e sono sicura che miglioreranno ulteriormente.” Questa settimana, le ragazze pattesi riposeranno e torneranno in campo domenica 2 febbraio, quando al Palaserranò affronteranno la Virtus Eirene Ragusa. Per l’occasione, oltre all’esibizione di ballo curata da Letizia Barbitta della palestra Meeting 2, la società pattese presieduta da Attilio Scarcella ha organizzato l’evento di solidarietà “l’Alma basket dona un sorriso”, invitando tutti a portare al palazzetto un peluche nuovo o in buono stato, ma senza parti in plastica e/o pile. Dopo il primo canestro, tutti i peluche saranno lanciati sul parquet di gioco, interrompendo la partita. E dopo essere stati raccolti, verranno donati alle associazioni onlus e ai reparti di pediatria degli ospedali della provincia. Questo il tabellino delle pattesi: Grilli 11, Lombardo 16, Chiarella 17, Kramer 10, Cracium 14, Merrina 0, Sciammetta 0, Coppolino 4, Diuf 2. Parziali: 22-10, 40-18, 54-24, 74-33.