Si sono ritrovati a Taranto dopo 40 anni dalla missione in Vietnam

Si sono rincontrati a Taranto, dopo quarant’anni, grazie all’iniziativa di una cittadina vietnamita e anche dell’ex sergente motorista navale di Oliveri Luciano Sofia.

E’ stata l’ennesima rimpatriata; hanno partecipato una delegazione vietnamita, ufficiali della Marina Militare e alcuniex commilitoni che, dal 5 luglio al 20 agosto 1979, a bordo della nave “Stromboli”, raggiunsero il Mar Cinese Meridionale; obiettivo della loro missione è stato salvare le migliaia di profughi vietnamiti che scappavano dalla loro patria, teatro di una guerra sanguinosa tra gli stati del Nord e del Sud, in cui si erano fronteggiati anche gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica e la Cina. Una missione che non hanno dimenticato e che non dimenticheranno mai.